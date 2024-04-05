Семак не согласен с тем, что российским футболистам нужно уезжать из страны

Главный тренер «Зенит» Сергей Семак объяснил, в каком случае российским футболистам нужно уезжать в европейские клубы. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Нужно, во-первых, чтобы тебя приглашали куда-то — это раз. Во-вторых, чтобы уезжать куда-то за рубеж, нужно постараться что-то выиграть здесь. Если ты не играешь здесь, ничего не выиграл, не попадаешь в стартовый состав и говоришь, что хочешь уехать, думаю, для спортсмена здесь достаточно стимулов, чтобы двигаться и развиваться.

Безусловно, я только за, это хороший опыт для игрока. Но голословно кричать: «Уезжайте!» я тоже этого не совсем понимаю», — сказал Семак.

Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Летом 2023 года из Российской премьер-лиги (РПЛ) уехали Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин, а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук.

С весны 2022 года российские футболисты были отстранены от международных турниров на уровне клубов и национальной команды.

Ранее агент выступающего за рубежом российского футболиста обвинил клуб в сливе информации.