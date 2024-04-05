Экс-игрок «Спартака» призвал клуб умолять Карпина вернуться

Бывший нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов считает, что Валерию Карпину не хочется возвращаться в стан красно-белых. Его слова передает «Матч ТВ».

«Мне кажется, «Спартак» должен умолять, чтобы он туда пришел. Но, на мой взгляд, Карпину это не нужно, он не раз говорил про это, но не прямым текстом. Ему нравится в «Ростове».

Думаю, в «Спартаке» справится только Станислав Черчесов, но это мое мнение», — сказал Давыдов.

Карпин был назначен главным тренером «Спартака» в 2009 году, уже через год он привел команду к третьему месту в Российской премьер-лиге (РПЛ). После сезона-2011/12 он покинул занимаемую должность, но в конце года вернулся обратно. В 2014 году тренер и клуб прекратили сотрудничество.

С сезона-2022/23 «Спартак» возглавляет испанец Гильермо Абаскаль. «Спартак» с 32 очками делит шестое место в турнирной таблице с казанским «Рубином». После возобновления чемпионата в марте этого года красно-белые не смогли одержать ни одной победы. Москвичи уступили воронежскому «Факелу» со счетом 0:2, а также сыграли вничью с «Зенитом» и «Уралом».

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» не верят, что Абаскаль делает все ради увольнения.