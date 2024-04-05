В «Спартаке» не верят, что Абаскаль делает все ради увольнения

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера команды. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

»Абаскаль делает все, чтобы его уволили? Не верю в это. Вижу работу тренерского штаба, вижу работу на тренировках. Вижу, с какой сумасшедшей самоотдачей он работает — без выходных, без отдыха. Он делает все возможное, чтобы улучшить игру команды и зарядить игроков на победы», — сказал Малышев.

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак». Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 32 очками делит шестое место в турнирной таблице с казанским «Рубином». После возобновления чемпионата в марте этого года красно-белые не смогли одержать ни одной победы. Москвичи уступили воронежскому «Факелу» со счетом 0:2, а также сыграли вничью с «Зенитом» и «Уралом».

В Кубке России красно-белые уступили «Зениту» 1:2. Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге.

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