Легенда «Спартака» ответил на вопрос о судьбе Абаскаля в клубе

Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос о судьбе главного тренера команды Гильермо Абаскаля, передает «Спорт-Экспресс».

«Результаты Абаскаля весной говорят сами за себя. Ни одной победы. Но раз не расстались с ним во время зимней паузы, то теперь, как говорится, надо верить в него до конца», — сказал Титов.

После первого тайма матча на Кубок России с петербургским «Зенитом» «Спартак» вел в счете 1:0 благодаря голу Манфреда Угальде, который отличился на 12-й минуте. Голевая передача на счету Александра Соболева, от груди которого мяч отскочил к костариканскому нападающему.

Во втором тайме в составе «Зенита» произошли замены: в частности, на поле вышли Вендел и Клаудиньо.

В итоге сине-бело-голубые перевернули игру: дубль оформил 18-летний нападающий Педро, который перешел в «Зенит» в январе 2024 года из «Коринтианса».

Ранее в «Зените» заявили о судейской ошибке в матче со «Спартаком».