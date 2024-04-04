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Смену позиции игрока «Спартака» объяснили тем, что он сможет «меньше нагадить»

Гладилин: Зобнина сделали крайним защитником, чтобы он мог меньше нагадить

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру полузащитника красно-белых Романа Зобнина в матче против петербургского «Зенита» в рамках полуфинала Кубка России по футболу. Слова специалиста приводит Legalbet.

Гладилин заявил,

«Зобнин просто сейчас капитан вместо Джикии, но говорить — не играть. Уровень-то на поле надо показывать. Зобнина уже и в сборную не вызывают, и в состав «Спартака» он не попадает, — сказал Гладилин.

Гладилин заявил, что Зобнина поставили играть крайним защитником, чтобы он меньше мог нагадить, да и то успел навалить.

Зобнин вышел на замену на 62-й минуте. Спустя три минуты после этого 18-летний нападающий «Зенита» Педро забил победный мяч.

«Зобнин же с 2018 года не играет как следует, а болтать можно все что угодно. Нужен результат: пусть он выйдет в ответной игре и покажет. На деле же из-под Зобнина забили гол, когда он вышел на замену», — отметил Гладилин.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Зенита». Ответная встреча состоится 17 апреля на «Газпром Арене».

Ранее в «Зените» заявили о судейской ошибке в матче со «Спартаком».

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