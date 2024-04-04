Российская фигуристка выложила фото в купальнике из бассейна

Российская фигуристка Алена Косторная на своей странице в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась новой фотографией с отдыха.

На снимке фигуристка запечатлена в бассейне. Спортсменка проводит время со своим мужем, фигуристом Георгием Куницей.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

Косторная в одиночном катании — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при сезона 2019/2020, серебряная (2020) и двукратная бронзовая (2018, 2019) призерка чемпионатов России.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Куницей под руководством Сергея Рослякова.

В сентябре пара впервые выступила вместе на контрольных прокатах сборной России. Свою первую произвольную программу они поставили под саундтрек к фильму «Голодные игры». На чемпионате России они заняли девятое место.

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