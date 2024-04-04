Экс-тренер ЦСКА заявил о «болезни», поразившей клуб

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов поделился впечатлениями от победы армейцев над калининградской «Балтикой» в первом матче полуфинала Пути РПЛ в рамках Кубка России. Слова специалиста приводит Legalbet.

«Победа 1:0 на выезде еще не гарантирует красно-синим проход дальше. Во вчерашнем матче снова проявилась болезнь ЦСКА, с которой команда никак не может разобраться. Армейцы снова отдали инициативу в концовке встречи и вновь могли упустить победу, «Балтика» под конец матча сильно давила.

Если бы не эта болезнь, команда наверняка боролась бы за высокие места и была бы одним из претендентов на первое место», — сказал Чанов.

ЦСКА обыграл «Балтику» в Калининграде со счетом 1:0. Единственный мяч забил 26-летний чилийский нападающий Виктор Давила, который нанес точный удар в падении через себя.

Во втором тайме «Балтика» упустила несколько явных моментов, благодаря которым могла выиграть матч или сравнять счет.

Ответная игра состоится 17 апреля в Москве на «ВЭБ Арене».

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