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Назван фактор, за счет которого «Спартак» может победить «Зенит» в Петербурге

Игнатьев: «Спартак» может перевернуть противостояние за счет отношения «Зенита»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, за счет чего московский «Спартак» может перевернуть противостояние с петербургским «Зенитом» в полуфинале Кубка России по футболу.

Первый матч красно-белые проиграли на своем поле со счетом 1:2. На 12-й минуте отличился 21-летний нападающий «Спартака» Манфред Угальде, однако на 55-й и 65-й минутах дубль оформил 18-летний бразилец из «Зенита» Педро.

Ответная игра состоится 17 апреля на «Газпром Арене».

«Прежде всего, «Спартак» может перевернуть противостояние за счет того, как «Зенит» отнесется к данной игре. Если игроки «Зенита» выйдут с мыслями о том, что 3 апреля уже состоялся матч в Москве и они там добились победы, то «Спартак» перевернет ситуацию в свою пользу.

Если же «Зенит» выйдет полностью мобилизованным, со страстным желанием добиться выхода в следующий раунд, то шансов будет больше у него.

Никто никогда ни при каких обстоятельствах (и я тоже не берусь) не скажет, кто будет победителем. Однако шансов больше у «Зенита», — сказал Игнатьев.

Ранее стало известно, почему «Зенит» смог перевернуть матч против «Спартака».

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