Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа главная ошибка футбольных аналитиков относительно матча «Спартак» — «Зенит»

Борис Игнатьев: матч «Спартака» и «Зенита» вызвал у меня много эмоций

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» поделился впечатлениями от первого матча полуфинала Кубка России по футболу между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

Сине-бело-голубые одержали волевую победу в Москве со счетом 2:1. На 12-й минуте счет открыл Манфред Угальде, однако на 55-й и 65-й минутах дубль оформил 18-летний новичок «Зенита» — бразильский нападающий Педро.

«Эта игра оставила у меня положительные впечатления и вызвала много эмоций. Слышал и читал выступления некоторых специалистов, которые говорили, что вряд ли эта игра получится в силу того, что это кубковый матч и потом будет еще ответная игра. Но, на мой взгляд, это было ошибочным представлением.

Матчи такого уровня между грандами нашего футбола, между клубами с хорошими традициями, за которыми стоят армии поклонников, не могут не получиться. К тому же футболисты постарались сделать все возможное, чтобы предстать в полной красе», — сказал Игнатьев.

Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 17 апреля.

Ранее была названа причина «заметного преимущества» «Спартака» над «Зенитом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами