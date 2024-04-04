Три очка Кучерова принесли «Тампе» победу над «Торонто»

Сегодня, 4 апреля, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Тампа-Бэй Лайтнинг» и »Торонто Мэйпл Лифс». Встреча, прошедшая на стадионе «Скотиабанк Арена» в Торонто, завершилась победой гостей со счетом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Виктор Хедман, Брейден Пойнт, Стивен Стэмкос и Ник Пол. Российский нападающий Никита Кучеров отдал три результативные передачи. За «Торонто» единственную шайбу забросил Остон Мэттьюс.

Отметим, что Кучеров набрал 130-е очко в нынешнем регулярном сезоне. Он оторвался от форварда «Колорадо» Натана Маккиннона на три очка в гонке лучших бомбардиров лиги. Тройку лучших бомбардиров замыкает нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, в активе которого 126 очков.

«Тампа» после 75 проведенных матчей располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 91 очко. «Торонто» заработало 95 баллов и занимает пятую строчку на Востоке после 75 игр.

В следующем матче «Тампа» встретится с «Монреаль Канадиенс». Игра состоится 5 апреля. 7 апреля «Торонто» также сыграет с «Монреалем».

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