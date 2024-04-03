«Засуну глубоко»: экс-гендиректор «Спартака» о благосклонности во время работы в РПЛ

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал назначение исполнительным директором Российской премьер-лиги (РПЛ), отметив, что не будет поддаваться личным симпатиям во время работы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я свои личные предпочтения засуну теперь глубоко-глубоко. Теперь я должен быть равно приближен ко всем клубам РПЛ», — заявил Мележиков.

Мележиков работал в «Спартаке» с 2015 по 2019 год директором по безопасности, в сентябре 2020 года он вновь вернулся на этот пост. С 2021 по 2023 год он занимал пост генерального директора команды. По итогам сезона-2022/23 «Спартак» выиграл бронзовые медали, уступив в турнирной таблице лишь петербургскому «Зениту» и московскому ЦСКА. Также команда, которая в прошлом сезоне выиграла Кубок России, в этом году вылетела на стадии второго этапа полуфинала Пути регионов, проиграв тольяттинскому «Акрону».

3 апреля «Спартак» проиграл в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка Росси петербургскому «Зениту». Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 17 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

После 22-го тура РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла.

Ранее российский арбитр заявил, что гол «Спартака» в ворота «Зенита» был засчитан неверно.