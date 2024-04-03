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Стала известна главная задача «Спартака» на сезон

Экс-футболист Дьяков считает, что для «Спартака» Кубок важнее чемпионата

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист «Спартака-2» Виталий Дьяков высказался о задачах главной команды красно-белых на оставшуюся часть сезона. В комментарии Legalbet он выразил мнение, что москвичи будут нацелены на победу в Кубке России.

«По итогам сезона «Спартаку» важнее выиграть Кубок России, чем занять третье место в РПЛ. Трофей всегда важнее. Второе, третье место — это совсем другое. К тому же сейчас нет еврокубков, Лиги чемпионов, которая приносит деньги. Да, сейчас идет борьба за серебро и бронзу, но не такая как раньше», — считает Дьяков.

Экс-футболист также прокомментировал мнение главного тренера «Ростова» и сборной России о том, что радость серебряным и бронзовым медалям — пережиток советского воспитания. Дьяков заметил, что для многих команд, в том числе для «Ростова», второе-третье места также будут достижением. Вместе с тем, подчеркнул Дьяков, победа в Кубке сама по себе ценнее, поскольку это выигранный турнир.

В полуфинале Пути РПЛ Кубка России «Спартак» встречается с «Зенитом». Первый матч между этими командами пройдет в Москве в среду, 3 апреля, и начнется в 20:30 по столичному времени. Ответная игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге. На предыдущей стадии турнира москвичи выбили из борьбы «Оренбург», а сине-бело-голубые прошли «Динамо».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 41 очко после 21 тура. «Спартак» идет на шестом месте с 32 баллами.

Ранее «Спартак» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч Кубка России.

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