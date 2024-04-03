ЦСКА обыграл «Балтику» благодаря голу Давилы ударом через себя

Московский ЦСКА обыграл калининградскую «Балтику» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая состоялась в Калининграде на стадионе «Ростех-Арена», завершилась с минимальным счетом — 1:0. Единственный гол в этом матче оформил Виктор Давила, который забил на 39-й минуте в падении через себя.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ответный матч состоится 16 апреля в Москве, время начала поединка еще не определено.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале красно-синие обыграли в серии пенальти «Краснодар». В этом сезоне «быки» уже завершили выступление на турнире, проиграв «Химкам».

Во втором полуфинале Пути РПЛ Кубка России сражаются московский «Спартак» и петербургский «Зенит». Они первый матч проведут 3 апреля, старт игры — 20:30 по московскому времени.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА идет на четвертом месте. Подопечные Владимира Федотова имеют в активе 33 очка. «Балтика» занимает предпоследнюю, 15-ю строчку в таблице, набрав за 21 матч 17 баллов.

Ранее «Локомотив» вылетел из Кубка России.