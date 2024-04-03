Иностранный игрок «Спартака» рассказал о сложностях после переезда в Москву

Защитник московского «Спартака» и сборной Парагвая Алексис Дуарте признался, что после переезда в Москву не сразу привык к холодной погоде, а также рассказал, что вызвало у него наибольшую сложность в первые месяцы жизни в России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Для меня сейчас самое важное, что я как следует освоился и чувствую себя комфортно. Потому что первые месяцы дались довольно тяжело. Из-за языкового барьера? В первую очередь», — заявил он.

Дуарте играет за московский клуб с января 2023 года. В составе красно-белых он провел 31 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

3 апреля «Спартак» сыграет против петербургского «Зенита» в первом матче полуфинальной стадии Кубка России в Пути РПЛ. Игра пройдет в Москве на «Лукойл Арене», стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

После 22-го тура РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который в 22-м туре чемпионата страны сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов», теперь команда имеет в активе 41 балл.

Ранее ветеран «Спартака» объяснил, почему красно-белые пройдут «Зенит» в Кубке.