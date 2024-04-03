Российский игрок «Спартака» рассказал, почему не уехал в Европу после успешного ЧМ-2018

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в интервью на YouTube-канале Zobnin Team признался, что у него не было конкретных предложений о переходе в европейский клуб после выступления на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

«Предложений конкретных не было. Или я просто о них не знаю. Были слухи, были разговоры о Германии, об Италии. Мой агент давал авторизацию на то, что могут вести переговоры со мной и с клубом, но до конкретики не дошло», — сказал Зобнин.

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В составе команды он выиграл чемпионат России в 2017 году, а также Суперкубок (2017) и Кубок страны (2021/22).

В текущем сезоне полузащитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 16 матчей, не отметившись результативными действиями.

После 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые, набрав 32 очка, занимают шестое место в турнирной таблице. Лидировать продолжает «Зенит». Сине-бело-голубые сыграли в этом туре вничью с «Крыльями Советов» 1:1. На втором месте остался «Краснодар», который разошелся миром с «Локомотивом» 1:1. Тройку замыкает «Динамо», которое уступило «Ростову» 1:4.

Ранее агент Николсона отреагировал на слухи, что «Спартак» снова избавится от нападающего.