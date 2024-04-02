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Защитник «Спартака» назвал имя самого сложного соперника в РПЛ

Игрок «Спартака» Дуарте назвал Кордобу из «Краснодара» самым сложным соперником

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alexisduarte4.23/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Защитник московского «Спартака» и сборной Парагвая Алекси Дуарте в интервью Legalbet заявил, что наибольшие трудности при выступлении в Российской премьер-лиге (РПЛ) испытал против форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

По его словам, если оценивать команды в целом, то больше всего проблем создают футболисты петербургского «Зенита».

«Больше всего сложностей доставил Кордоба. А если брать команды в целом, то «Зенит». В последнем матче против них я чуть не забил в собственные ворота. Спасибо Хлусевичу, который меня подстраховал», — заявил Дуарте.

3 апреля «Спартак» сыграет против петербургского «Зенита» в первом матче полуфинальной стадии Кубка России в Пути РПЛ. Игра пройдет в Москве на «Лукойл Арене», стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

После 22-го тура РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который в 22-м туре чемпионата страны сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов», теперь команда имеет в активе 41 балл.

Ранее Алексис Дуарте рассказал, чем его поразила Москва.

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