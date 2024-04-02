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Легенда ЦСКА объяснил проблемы «Спартака» нехваткой Промеса

Экс-игрок ЦСКА Пономарев объяснил проблемы «Спартака» нехваткой Промеса

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что московскому «Спартаку» предстоит справиться с большим количеством проблем, возникших из-за отсутствия в команде Квинси Промеса.

По его мнению, именно нехватка нидерландского форварда привела к тому, что красно-белые не забили ни одного мяча в 2024 году в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Их болтает из стороны в сторону — у них то блеск, то треск. Без Промеса «Спартак» сейчас как «Зенит» без Малкома — команда проваливается. Как Малком задавал весь тон в «Зените», так и Квинси в «Спартаке». Все на него надеялись, а теперь приходится играть самим, и пока ничего не получается. Нужно налаживать взаимодействия между игроками, а времени на это нет, поэтому проблемы будут только прибавляться», — заявил Пономарев.

3 апреля «Спартак» сыграет против петербургского «Зенита» в первом матче полуфинальной стадии Кубка России в Пути РПЛ. Игра пройдет в Москве на «Лукойл Арене», стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Ранее у «Спартака» заметили нехватку мастеровитых футболистов.

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