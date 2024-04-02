У «Спартака» заметили нехватку мастеровитых футболистов

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что московскому «Спартаку» не хватает забивных футболистов.

По его словам, красно-белые не могут отличиться в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2024 году не из-за нехватки удачи, а из-за нехватки мастеровитых игроков.

«Конечно, удача должна быть в футболе, как и в жизни, и «Спартак» может уповать на ее нехватку, но с другой стороны удача напрямую сопряжена с умением, желанием, уровнем мастерства, которое показывают футболисты. Если этого мастерства не хватает, то причем здесь нехватка удачи? У «Спартака» просто не хватает людей, которые забивают. Самим игрокам нужно более скрупулезно и детально относиться к создаваемым моментам, поднять спрос с себя. И тогда все будет хорошо», — заявил Игнатьев.

3 апреля «Спартак» сыграет против петербургского «Зенита» в первом матче полуфинальной стадии Кубка России в Пути РПЛ. Игра пройдет в Москве на «Лукойл Арене», стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

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