Экс-игрок «Спартака» высказался об отсутствии Промеса в команде

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что потеря Квинси Промеса не должна стать ключевой для команды.

«В «Спартаке достаточно много фланговых квалифицированных игроков. Нельзя сказать, что в команде теперь некому играть на его позиции. Сложно оценить, в какой форме находился Промес. Когда он был в порядке, тогда он был Промесом, если он находился не в форме, то уже не был тем Промесом», — сказал Гладилин.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

Ранее стало известно, когда может ускориться процесс экстрадиции Промеса из ОАЭ.