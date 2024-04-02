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Бывший директор академии «Локомотива» о новичке клуба: он не уровень команды

Экс-директор академии «Локомотива» Кузьмичев: Хмулич — не уровень команды

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ФК «Локомотив»

Бывший директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичев заявил, что новичок команды Саид Хмулич — не уровень красно-зеленых, передает Legalbet.

«Для меня очевидно, что это игрок не уровня «Локомотива». Было видно на сборах, что это физически одаренный игрок с неплохой дистанционной скоростью, но на этом все», — сказал Кузьмичев.

Хмулич играет за «Локомотив» с 2024 года. Права на него принадлежат французской «Тулузе». В прошлом году Хмулич на правах аренды играл за нидерландский «Витесс».

В прошлом туре чемпионата России «Локомотив» встречался с «Краснодаром». Встреча, которая прошла в Москве 31 марта, завершилась со счетом 1:1. В составе «Локомотива» точным ударом отметился Максим Глушенков. Он забил на 81-й минуте матча. В самом начале встречи игрок «Локомотива» Тимур Сулейманов отправил мяч в собственные ворота.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 40 очков. «Локомотив» располагается на пятой строчке, набрав 33 балла. Лидирует в турнире петербургский «Зенит» (41).

Ранее в «Локомотиве» остались недовольны исходом игры против «Краснодара».

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