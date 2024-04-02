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Российским арбитрам запретили работать с татуировками на видных местах

«СЭ»: российским арбитрам запретили судить с видимыми татуировками и пирсингом

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РИА Новости

Российским футбольным судьям направлены уведомления о запрете работать на матчах с «просматриваемыми элементами татуировок». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, все татуировки должны быть закрыты формой таким образом, чтобы их не видели ни участники матча (в лице футболистов и тренеров), ни зрители.

Кроме того, арбитрам напомнили о запрете работы в качестве судей, ассистентов, резервных, ВАР и АВАР с украшениями, пирсингом, ювелирными изделиями. При работе на матчах все вышеперечисленное необходимо снимать.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) команды сыграли 22-й тур, 21-й тур был перенесен из-за выборов президента Российской Федерации. Возглавляет турнирную таблице петербургский «Зенит», в активе которого 41 очко. На втором месте идет «Краснодар», имеющий на балл меньше. Замыкает тройку лучших московское «Динамо», набравшее 38 баллов. Столичные ЦСКА и «Локомотив» делят четвертое-пятое места, имея одинаковое количество баллов — 33. «Спартак» идет на шестой позиции (32 очка).

Ранее был назван наиболее резко взлетевший в цене футболист.

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