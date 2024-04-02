В «Краснодаре» оценили работу судьи в матче против «Локомотива»

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц заявил после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива», что судья Владислав Безбородов отработал игру на неплохом уровне. Его слова приводит Legalbet.

«Игра действительно была грубой и жесткой, было много остановок и предупреждений, но в целом у меня вопросов нет. Они просто делают свою работу. Я в целом не люблю обсуждать их работу, это не мое дело», — заявил Баньяц.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:1. В составе «Локомотива» точным ударом отметился Максим Глушенков. Он забил на 81-й минуте матча. В самом начале встречи игрок «Локомотива» Тимур Сулейманов отправил мяч в собственные ворота.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 40 очков. «Локомотив» располагается на пятой строчке, набрав 33 балла. Лидирует в турнире петербургский «Зенит» (41).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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