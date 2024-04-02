В «Локомотиве» остались недовольны исходом игры против «Краснодара»

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов заявил после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», что его команда могла бы довольствоваться более позитивным результатом. Его слова приводит Legalbet.

«По такой игре и с нашими моментами я считаю, что это не супер результат», — заявил Сильянов.

Встреча, которая прошла в Москве 31 марта, завершилась со счетом 1:1. В составе «Локомотива» точным ударом отметился Максим Глушенков. Он забил на 81-й минуте матча. В самом начале встречи игрок «Локомотива» Тимур Сулейманов отправил мяч в собственные ворота.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 40 очков. «Локомотив» располагается на пятой строчке, набрав 33 балла. Лидирует в турнире петербургский «Зенит» (41).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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