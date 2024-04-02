Масалитин о «Спартаке» и «Зените»: покажите мне команду, которая откажется от Кубка

Бывший футболист «Спаратка» и ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от противостояния красно-белых с петербургским «Зенитом» в рамках полуфинала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. В комментарии «Газете.Ru» специалист заметил, что для обеих команд турнир имеет большое значение.

«Кубок важен всем, никто от него просто так не откажется. Покажите мне команду, которая бы отказалась. Трофей уже маячит, поэтому «Спартак» с «Зенитом» будут играть на результат. Хотя, возможно, появятся ребята, которые имели мало игровой практики», — допустил Масалитин.

Первый матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в Москве в среду, 3 апреля, и начнется в 20:30 по столичному времени. Ответная игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге. На предыдущей стадии турнира москвичи выбили из борьбы «Оренбург», а сине-бело-голубые прошли «Динамо».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 41 очко после 21 тура. «Спартак» идет на шестом месте с 32 баллами. В первом круге красно-белые проиграли действующим чемпионам России со счетом 1:3, матч второго круга завершился вничью 0:0.

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