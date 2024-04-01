Экс-игрок сборной России назвал Абаскаля клоуном

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!» раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, обвинив его в постоянном нытье.

«Руководство не имеет права приглашать такого клоуна в команду. Это не тренер. Любой уважающий себя тренер после таких матчей, как с «Уралом», соберет вещи. Как можно дома не обыграть «Урал», — заявил Быстров.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Зимой СМИ сообщили, что Абаскаль может возглавить испанский «Кадис».

С момента рестарта Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграл нулевую ничью с «Зенитом», потерпел поражение от «Факела» со счетом 0:2 и снова сыграл вничью с «Уралом» — 0:0.

После 22-го тура РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла.

Турнирную таблицу возглавляет петербургский «Зенит», который в 22-м туре чемпионата страны сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов», теперь команда имеет в активе 41 балл. На один балл от лидера отстает «Краснодар». Закрывает тройку лидеров московское «Динамо», которое в 22-м туре разгромно уступило «Ростову» — 1:4. Подопечные Марцела Лички набрали 38 баллов.

Ранее Александр Мостовой назвал решение оставить Абаскаля на посту лучшей шуткой «Спартака».