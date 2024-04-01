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Кержаков назвал фаворита в матче «Спартак» — «Зенит»

Экс-игрок Кержаков назвал «Зенит» фаворитом матча Кубка России со «Спартаком»

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РИА Новости

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России, тренер Александр Кержаков рассказал, кого считает фаворитом в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России, в котором сразятся клуб из Санкт-Петербурга и московский «Спартак». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я думаю, что «Зенит» — фаворит этой встречи и в этом кубковом противостоянии. Поэтому, может быть, и не совсем легкую, но все-таки победу одержит «Зенит», — сказал Кержаков.

Первая игра состоится в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 17 апреля, начало игры — 20:00 по московскому времени.

В текущем сезоне команды уже дважды сыграли в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). Первый матч завершился победой «Зенита» со счетом 3:1, во второй игре была зафиксирована ничья — 0:0.

В турнирной таблице национального первенства «Зенит» идет на первой строчке, набрав 41 балл за 21 матч, «Спартак» расположился на шестой строчке, в активе команды 32 очка.

Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак заявил о повышенной мотивации в матчах со «Спартаком».

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