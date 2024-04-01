Сын Аршавина забил за «Спартак» прямым ударом с углового

Футболист академии «Спартака» Арсений Аршавин, сын экс-нападающего сборной России и «Зенита» Андрея Аршавина, оформил гол прямым ударом с углового в матче Всероссийского детского турнира на призы Олега Романцева против команды «Виста джуниор». Об этом сообщает РИА Новости.

«Спартак» одержал победу в матче со счетом 14:1.

11-летний Аршавин-младший занимается в футбольной академии московского «Спартака» с 2020 года.

В 1999 году Аршавин-старший дебютировал на высшем уровне за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в лиге.

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат». После завершения карьеры футболиста Аршавин стал работать экспертом на телевидении и в структуре «Зенита».

Ранее Аршавин заявил о безальтернативности на посту тренера сборной России.