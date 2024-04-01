Костомаров рассказал, как над ним шутят друзья после ампутации

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров в шоу Павла Воли на телеканале ТНТ рассказал, как над ним подшучивают друзья после перенесенных операций по ампутации конечностей.

«Меня Макс Ставиский постоянно подкалывает: «У тебя парковка бесплатная, маникюр-педикюр не надо делать, ноги не потеют, носки не нужны». Я говорю: «На руки же нужны носки», — рассказал Костомаров.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», впервые после больницы выйдя на лед на коньках.

Костомаров женат на фигуристке Оксане Домниной, бронзовой призерке зимних Олимпийских игр — 2010. Пара воспитывает двоих детей.

Ранее Костомаров сравнил себя с тараканом.