Легенда ЦСКА заявил, что российский футбол прогрессирует

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Локомотивом» можно разглядеть прогресс отечественного футбола.

По его мнению, обе команды показали зрелищную и атакующую игру.

«Игра мне очень понравилась, обе команды выглядели очень прилично. У «Краснодара», на мой взгляд, очевидны проблемы в обороне. «Локомотив» здорово атаковал, играл много вперед, почти не было игры поперек поля, назад вратарю вообще не отыгрывали, молодцы! Слава богу, футбол наш исправляется понемногу, переходим мы потихоньку к мобильному и компактному футболу», — заявил Пономарев.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:1. В составе «Локомотива» точным ударом отметился Максим Глушенков. Он забил на 81-й минуте матча. В самом начале встречи игрок «Локомотива» Тимур Сулейманов отправил мяч в собственные ворота.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 40 очков. «Локомотив» располагается на пятой строчке, набрав 33 балла. Лидирует в турнире петербургский «Зенит» (41).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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