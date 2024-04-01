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Бывший тренер сборной России объяснил, почему «Динамо» разгромно уступило «Ростову»

Тренер Игнатьев заявил, что «Динамо» вышло на матч с «Ростовом» без настроя

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в стартовом матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» потерпело крупное поражение от «Ростова» из-за невнятного психологического состояния.

По его мнению, бело-голубые сыграли неудачно в первом тайме, пропустив три мяча, из-за расслабленности и отсутствия концентрации.

«Ростов» просто превосходен был в первом тайме, динамовцы очень долго вкатывались в игру, вышли совсем незаряженными на борьбу и достижение результата в рамках командной игры. Во втором тайме, конечно, они выглядели получше, но счет на табло был уже разгромным», — заявил Игнатьев.

29 марта «Ростов» разгромил московское «Динамо» со счетом 4:1. На счету Мохеби дубль и голевая передача. Еще по голу забили Кирилл Щетинин и Данил Глебов.

После этой победы «Ростов» набрал 30 очков и переместился на девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует «Зенит». На одно очко от него отстает «Краснодар», который переместился на второе место по результатам прошлого тура. «Динамо» — третье.

Ранее Борис Игнатьев объяснил провал лидеров РПЛ в 22-м туре международной паузой.

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