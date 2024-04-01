Игрок «Локомотива» назвал Дзюбу отцом

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о главных авторитетах команды в раздевалке. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Кто главный батя в раздевалке? Отцом назову Диму Баринова и Артему Дзюбу. В команде все меня поздравили с дебютом, не было никаких подколов. Но все расстроены из-за результата. Могли выиграть, но это футбол. В следующем матче постараемся проявить себя», — сказал Батраков.

Батраков дебютировал за «Локомотив» 31 марта в матче против «Краснодара». Артем Дзюба и Наир Тикнизян не вошли в заявку команды.

31 марта «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 1:1. В самом начале встречи Тимур Сулейманов срезал мяч в свои ворота, а в концовке игры Максим Глушенков восстановил равновесие.

В предыдущем туре «железнодорожники» упустили победу над «Сочи» (2:2.

После 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набрав 33 очка, делит с ЦСКА четвертое место в турнирной таблице. Лидировать продолжает «Зенит». Сине-бело-голубые сыграли в этом туре вничью с «Крыльями Советов» 1:1. На втором месте остался «Краснодар». Тройку замыкает «Динамо», которое уступило «Ростову» 1:4.

Ранее игрок «Локомотива» объяснил, почему лидеры РПЛ потеряли очки.