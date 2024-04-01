«Строит из себя простачка‑дурачка»: член ОКР о тренере «Спартака» Абаскале

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что московский «Спартак» продолжает показывать невнятную игру. Его слова передает «Матч ТВ».

«Спартак» продолжает невнятную игру демонстрировать. В матче с «Уралом» все было то же самое в общем. Странный, конечно, товарищ Абаскаль. Даже не знаю, как его охарактеризовать. То ли он из себя строит простачка‑дурачка, то ли он такой на самом деле. Непонятно.

Но если уж менять тренера, то надо было делать это в межсезонье, чтобы новый тренер мог команду подготовить. Сейчас ясно, что чемпионат потерян», — сказал Жуков.

31 марта «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» со счетом 0:0.

После 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые, набрав 32 очка, занимают шестое место в турнирной таблице. Лидировать продолжает «Зенит». Сине-бело-голубые сыграли в этом туре вничью с «Крыльями Советов» 1:1. На втором месте остался «Краснодар», который разошелся миром с «Локомотивом» 1:1. Тройку замыкает «Динамо», которое уступило «Ростову» 1:4.

Ранее Абаскаля назвали наглым манипулятором.