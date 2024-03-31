Новый тренер «Краснодара» рассказал, что бы хотел изменить после старого

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после игры 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива» заявил, что экс-наставник «быков» Владимир Ивич проделал большую работу. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Команда в хорошем состоянии, мой коллега провел хорошую работу. Просто у каждого тренера есть свое видение, мне бы хотелось играть в чуть более быстрый и вертикальный футбол, чтобы мяч ходил быстрее», — заявил Мусаев.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:1.

В составе «Локомотива» точным ударом отметился Максим Глушенков. Он забил на 81-й минуте матча. В самом начале встречи игрок «Локомотива» Тимур Сулейманов отправил мяч в собственные ворота.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 40 очков. «Локомотив» располагается на пятой строчке, набрав 33 балла. Лидирует в турнире петербургский «Зенит» (41).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Мурад Мусаев заявил, что остался недоволен частью игры с «Локомотивом».