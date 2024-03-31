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Священник дал совет «Спартаку»

Священник Постернак дал совет «Спартаку»: на Бога надейся, а сам не плошай

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Александр Вильф/РИА Новости

Священник Андрей Постернак дал совет московскому «Спартаку» на остаток сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Есть русская пословица: на Бога надейся, а сам не плошай. Очень важно сделать выводы из той ситуации, которая сложилась. Помимо молитв к Богу усилил бы профессиональную составляющую», — сказал Постернак.

Накануне «Спартак» дома сыграл вничью 0:0 с «Уралом» в матче 22-го тура чемпионата России. С учетом этого матча москвичи не забивают уже три встречи подряд.

Турнирную таблицу возглавляет петербургский «Зенит», который в 22-м туре чемпионата страны сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов», теперь команда имеет в активе 41 балл. На два балла от лидера отстает «Краснодар». Замыкает тройку московское «Динамо», которое в 22-м туре разгромно уступило «Ростову» — 1:4. Подопечные Марцела Лички набрали 38 баллов.

Ранее экс-игрок «Спартака» назвал позором игру команды.

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