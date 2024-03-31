«Рубин» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Лазар Ранджелович и Мирлинд Даку. За «Ахмат» отличился Лукас Ловат.

В турнирной таблице чемпионата России клуб из столицы Татарстана идет на седьмом месте, набрав 32 очка. «Ахмат» занимает 12-е место, имея в активе 20 очков.

Турнирную таблицу возглавляет петербургский «Зенит», который в 22-м туре чемпионата страны сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов», теперь команда имеет в активе 41 балл. На два балла от лидера отстает «Краснодар». Замыкает тройку московское «Динамо», которое в 22-м туре разгромно уступило «Ростову» — 1:4. Подопечные Марцела Лички набрали 38 баллов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее «Факел» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ.