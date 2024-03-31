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Экс-игрок «Спартака» назвал позором игру команды

Экс-игрок «Спартака» Быстров о команде: это позор, надо менять Абаскаля

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров отреагировал на ничью команды в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала», назвав такой результат позором, передает «Матч ТВ».

«Это позор, что ты не можешь у себя дома выиграть у такого «Урала». В «Спартаке» должны играть люди те, которые могут делать результат. Надо тренера менять», — сказал Быстров.

Накануне «Спартак» дома сыграл вничью 0:0 с «Уралом» в матче 22-го тура чемпионата России. С учетом этого матча москвичи не забивают уже три встречи подряд.

Турнирную таблицу возглавляет петербургский «Зенит», который в 22-м туре чемпионата страны сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов», теперь команда имеет в активе 41 балл. На два балла от лидера отстает «Краснодар». Замыкает тройку московское «Динамо», которое в 22-м туре разгромно уступило «Ростову» — 1:4. Подопечные Марцела Лички набрали 38 баллов.

Ранее экс-игрок «Спартака» дал совет Гильермо Абаскалю.

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