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Деменко: победа «Краснодара» над «Локо» снимет вопросы об отставке Ивича

Экс-футболист «Деменко» призвал «Краснодар» к чемпионской игре

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко в преддверии матча «быков» против «Локомотива» в рамках 21 тура Российской премьер-лиги порассуждал об уходе бывшего главного тренера команды Владимира Ивича и о назначении вместо него Мурада Мусаева, который уже тренировал черно-зеленых в 2018-2021 годах. В комментарии «Газете.Ru» Деменко заметил, что если «Краснодар» воспользуется осечкой «Зенита» и победит «Локомотив», все вопросы об отставке Ивича будут сняты.

«Никаких изменений не будет, борьба продолжается. И «Краснодар» может воспользоваться ошибкой «Зенита» — это будет очень важно. Если «Краснодар» проиграет, могут начаться вопросы, зачем было менять Ивича. А в случае победы эта тема будет закрыта, команда будет продолжать работать. И коллективу будет легче, потому что давление все равно существуют, и футболисты стараются доказать, что полезны.

Смена тренера — это ситуация 50 на 50. Команда может встряхнуться на один-два матча, а потом — все проиграть. И наоборот, поражения могут объединять команду. Но когда разница с лидером — одно очко в чемпионате, снимать тренера из-за неудачи в Кубке — непонятно. Мы же не знаем внутренней кухни, может, президенту что-то не понравилось.

Так или иначе, «Краснодар» хочет бороться, но ему нужно показывать чемпионскую игру. Тем более, «Зенит» потерял очки», — констатировал Деменко.

Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» состоится в воскресенье, 31 марта, в Москве. Соперников рассудит Владислав Безбородов, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Турнирную таблицу возглавляет петербургский «Зенит», который в 22-м туре чемпионата страны сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов», теперь команда имеет в активе 41 балл. На два балла от лидера отстает «Краснодар». Замыкает тройку московское «Динамо», которое в 22-м туре разгромно уступило «Ростову» — 1:4. Подопечные Марцела Лички набрали 38 баллов.

Ранее экс-игрок «Спартака» дал совет Абаскалю.

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