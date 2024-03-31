Жена голкипера «Ростова» призналась, что онемела из-за травмы мужа

Ксения Песьякова, жена голкипера «Ростова» Сергея Песьякова, рассказала о своей реакции на повреждение, которое ее супруг получил в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо». Ее слова приводит «РБ Спорт».

«Обычно я эмоционально смотрю матчи, но в этот момент я онемела. Боюсь за него больше, чем за себя. Дети тоже стрессанули. Ну и руки у меня тряслись потом до момента, пока он не вышел со мной на связь», — заявила Песьякова.

Инцидент произошел на 79-й минуте матча. Голкипер получил рассечение на лице, однако смог продолжить игру. «Ростов» одержал крупную победу со счетом 4:1.

После этой победы «Ростов» набрал 30 очков и переместился с 10-го на седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует «Зенит» (41 балл). На два очка от него отстает «Краснодар», который переместился на второе место по результатам прошлого тура. «Динамо» идет на третьей строчке.

Ксения и Сергей Песьяковы познакомились, когда голкипер выступал за ярославский «Шинник» в 2008 году. Молодые люди встретились в одном из ресторанов города. Сначала между ними была только дружба — голкиперу пришлось уехать в Москву для выступления за «Спартак». Три года они общались на расстоянии, а в 2014 году поженились. Пара воспитывает троих детей — Артема, Полину и Ярослава, который появился на свет в феврале 2023 года.

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