Экс-игрок «Спартака» о реализации: конечно, отсутствие Промеса — потеря

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко после нулевой ничьей красно-белых с екатеринбургским «Уралом» в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) критично высказался о реализации, отметив также, что на команду влияет отсутствие нападающего Квинси Промеса, который арестован в ОАЭ. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Сегодня моменты были. Могли забивать. Соболев играл хорошо. Вопросы про реализацию стоит адресовать главному тренеру. Конечно, отсутствие Промеса — потеря, но и в «Спартаке» люди не просто так набраны. Они должны решать задачи, но играют не так ярко, как хотелось бы», — заявил Ещенко.

После этого матча «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла. Подопечные Гильермо Абаскаля имеют такое же количество очков, как и идущий шестым столичный «Локомотив», однако у «железнодорожников» еще матч в запасе. «Урал» набрал 20 баллов, футболисты Виктора Гончаренко располагаются на 13-м месте в турнирной таблице.

Турнирную таблицу возглавляет петербургский «Зенит», который в 22-м туре чемпионата страны сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов», теперь команда имеет в активе 41 балл. На два балла от лидера отстает «Краснодар». который свой матч в этом туре еще не сыграл. Закрывает тройку лидеров московское «Динамо», которое в 22-м туре разгромно уступило «Ростову» — 1:4. Подопечные Марцела Лички набрали 38 баллов.

Ранее Абаскаль заявил, что выбирает состав «Спартака» с помощью бога.