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Стало известно, куда в футболе приглашают работать Зарему

Директор Медиалиги Кортава: управление клубом МФЛ было бы на пользу Зареме

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Заместитель директора по развитию ФНЛ и спортивный директор Медийной футбольной лиги Дмитрий Кортава в большом интервью «Газете.Ru» рассказал, что МФЛ предлагала Зареме Салиховой возглавить одну из своих команд, но пока не получила положительного ответа.

«На определенных этапах жизни ты приходишь к пониманию, что кому-то просто создали образ, что он такой. Ты думаешь: что за крутой тип?! А когда начинаешь с ним общаться, вдруг понимаешь, что он ничего не решает на самом деле, просто так совпало. А бывает, что ты вообще не знаешь людей, а они управляют, важнейшие люди в механизме, и на них все держится. Не знаю, и мне не особо интересно, насколько Зарема сильна как управленец, какая у нее на самом деле была роль в «Спартаке». Но как я понял, ей было бы интересно поуправлять и доказать свою состоятельность. Мы же ей не раз предлагали войти в Медиафутбол как один из управленцев команд медиалиги. Где-то читал, что она как раз обучается управлению, и где, как не в Медиалиге, ты пройдешь практику, которую ты можешь получить только в боевых условиях?! Из того, что доносится до нас, положительного ответа пока нет. Но как будто бы ничего лучше, больше в плане медиаинтереса, давления, которое будет генерироваться… В сравнении со «Спартаком» это, может быть, другой уровень, но тот же Сослан Гатагов (экс-игрок «Спартака», главный тренер медийного клуба «Амкал». — «Газета.Ru») всегда говорит, что ту практику, которую он получает в Медиалиге, ему не сможет дать профессиональная Вторая лига. Там нет такого давления. Очень жалею, что Зарема не заходит к нам, потому что это был бы хороший кейс в первую очередь для нее. У меня присутствует какая-то симпатия к ней. Может, потому что она — глоток свежего воздуха в нашем футболе», — рассказал Кортава.

Зарема Салихова – спутница экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна. Она работала топ-менеджером у красно-белых до продажи Федуном клуба «Лукойлу».

Ранее Абаскаль заявил, что выбирает состав «Спартака» с помощью бога.

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