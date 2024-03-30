Стало известно, в чем мотивация «Зенита» без еврокубков

Заместитель директора по развитию ФНЛ и спортивный директор Медийной футбольной лиги Дмитрий Кортава в большом интервью «Газете.Ru» высказался о мотивации ведущих российских клубов в отсутствие международных матчей. По мнению специалиста, «Зенит» и другие команды РПЛ должны быть мотивированы как можно лучше выступить на внутренней арене, потому что для развития нельзя останавливаться.

«Если мы говорим про отсутствие еврокубков, то да. Часто мы слышали, что теперь к нам не едут качественные легионеры. Мне кажется, сейчас вопрос по легионерам закрыт: мы научились искать футболистов на других рынках, которые не хуже точно. Понятно, что нельзя сыграть с большими грандами Европы, но внутри нельзя остановиться. Ты должен постоянно себя мотивировать. На месте «Зенита» — становиться десятикратным чемпионом. Выигрывать как можно больше, чтобы болельщик ходил на трибуны. Мне кажется, это тоже важные задачи. Почему нет?» — считает Кортава

В данный момент «Зенит» выиграл девять титулов чемпионов России и одно чемпионство еще во времена СССР (в 1984 году), благодаря чему над эмблемой сине-бело-голубых есть две золотых звезды (по одной за пять титулов). В еврокубках российские клубы отстранены с марта 2022 года из-за начала специальной военной операции на территории Украины.

Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил потерю очков в матче с «Крыльями».