Роналдо заявил, что российский тренер поменял его жизнь

Нападающий «Ростова» Роналдо дос Сантос рассказал о помощи тренера команды Валерия Карпина. Его слова передает «Чемпионат».

«Я чуть-чуть говорю по-английски, но понимаю испанский. С Карпиным говорю на испанском и все понимаю. Он помог мне, поменял мою жизнь. Очень ему благодарен. Это очень хороший тренер из сборной России. Для меня это важно. Рад получить возможность, которую Карпин дает мне в команде. Благодарен ему и показываю это на поле и за его пределами», — сказал Роналдо.

Роналдо перешел в «Ростов» этой зимой из болгарского «Левски». Нападающий провел в чемпионате России три матча и отметился результативной передачей.

29 марта «Ростов» разгромил московское «Динамо» со счетом 4:1. Дубль на счету Мохеби. Еще по голу забили Кирилл Щетинин и Данил Глебов.

После этой победы «Ростов» набрал 30 очков и переместился с 10-го на седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует «Зенит». На одно очко от него отстает «Краснодар», который переместился на второе место по результатам прошлого тура. «Динамо» — третье.

Ранее иностранный игрок «Ростова» признался, что называет Карпина папой.