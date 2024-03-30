Теннисист Рублев рассказал, в честь кого назовет сына

Российский теннисист Андрей Рублев признался, что его сын будет носить имя Андрей. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мне кажется, у меня все очень просто и логично — в честь иконописца. Пока что думаю так — а там уж будущее покажет. Если Бог даст мне сына, то, может, все сложится так, что он будет и не Андреем. Но мне хотелось бы верить, что все-таки Андрей», — сказал Рублев.

Стоит отметить, что у Рублева на данный момент нет детей, но он является крестным отцом дочери другого российского теннисиста — Даниила Медведева.

В марте Рублев принимал участие в турнире в Майами, где уступил во втором круге чеху Томашу Махачу.

Лидировать в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) продолжает сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9725 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8310 очков). Следом за ним — Даниил Медведев, который сместился с третьей на четвертую позицию (7765 очков). Андрей Рублев опустился на шестое место (4970 очков).

Ранее Медведев сделал громкое заявление о своем будущем.