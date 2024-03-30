Экс-игрок ЦСКА назвал тренера для сборной России

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, как выбрать тренера для сборной России. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Новый тренер должен приходить со своим взглядом на футбол. Что мы сейчас ставим во главу угла для нашей сборной? Результат? Или игру и результат? Надо отталкиваться от своих желаний. Многие хотят видеть Семака в сборной? В «Зените» же в основном легионеры. Но я не против Семака или наших специалистов. Я против иностранцев у руля сборной», — сказал Масалитин.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности. Контракт специалиста рассчитан до конца июля 2024 года.

Под его руководством национальная команда пробилась в стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, но не смогла принять участие в них из-за отстранения.

В марте россияне провели товарищеский матч со сборной Сербии и одержали победу со счетом 4:0.

Ранее иностранный игрок «Ростова» признался, что называет Карпина папой.