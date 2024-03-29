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Экс-игрок сборной России допустил, что бронза Евро-2008 стала случайностью

Экс-игрок сборной России Зырянов: бронза Евро-2008 — это может быть случайность

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Антон Денисов/РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов в «СБГ ШОУ» на YouTube-канале попытался объяснить причину успеха национальной команды на чемпионате Европы 2008 года.

«Успех на Евро-2008 был случайностью? Вы знаете, 2008 год, он вообще такой для российского спорта выдался приличный. Тем более нашей сборной, когда костяк команды составляли футболисты из «Зенита», которые выиграли только Кубок УЕФА. И, конечно, они на Евро все так выплеснули.

Но больше все-таки я скажу, что это может быть случайность, потому что дальше, если была бы закономерность, мы бы и дальше так бы играли и побеждали», — сказал Зырянов.

В 2008 году сборная России под руководством Гуса Хиддинка стала третьей на Евро. Тогда матч за третье место не проводился, и бронза досталась сборным России и Турции.

Сборная России на Евро-2008 дошла до полуфинала, где уступила Испании со счетом 0:3. До этого россияне обыграли Голландию со счетом 3:1. На групповом этапе были повержены сборные Греции и Швеции.

Бронза 2008 года — наивысшее достижении сборной России на чемпионатах Европы.

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