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Тренер ЦСКА назвал игрока РПЛ, который доставляет больше всех проблем

Тренер ЦСКА Федотов заявил, что футболист Кордоба доставляет больше всех проблем

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о футболисте из Российской премьер-лиги (РПЛ), против которого сложнее всего играть. Его слова приводит пресс-служба армейского клуба.

«Самый сильный игрок? Кордоба, думаю. Он доставляет любой команде много проблем. С ним «Краснодар» один, без него уже, можно сказать, совсем другой», — сказал Федотов.

30-летний Джон Кордоба, который выступает в «Краснодаре», в текущем сезоне чемпионата России провел 16 матчей, в которых забил восемь мячей и оформил две результативные передачи.

Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. В прошлом сезоне под его руководством армейцы заняли второе место в национальном первенстве, набрав за 30 туров 58 очков и уступив 12 баллов выигравшему РПЛ «Зениту», а также взяли Кубок России. В Суперкубке ЦСКА в серии послематчевых пенальти проиграл «Зениту».

«Краснодар» после 20 туров национального первенства идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 39 очков и всего на балл отставая от лидера — «Зенита». ЦСКА занимает четвертую строчку, в активе команды 32 балла.

Ранее Валерий Газзаев предложил ЦСКА продлить контракт с Федотовым.

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