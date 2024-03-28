Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» назвали провальным

Российский агент Дмитрий Селюк назвал провальным трансфер Марио Фернандеса в петербургский «Зенит», передает Vprognoze.ru.

«Конечно, это провал. Когда «Зенит» его подписывал, я вообще посчитал, что это первоапрельская шутка. Я не могу понять, как такое может быть и для чего был взят Марио Фернандес», — сказал Селюк.

7 июля 2023 года «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. 30 сентября в матче против «Оренбурга» бразилец получил травму. В общей сложности Фернандес провел на поле в текущем сезоне 10 матчей, не отметившись результативными действиями.

22-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в пятницу, 29 марта, матчем «Динамо» — «Ростов». Игра пройдет на столичной «ВТБ Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Зенит» сыграет 30 марта с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее сообщалось, что у Марио Фернандеса проблемы с неврологией.