Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» назвали провальным

Агент Селюк назвал трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» провальным

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

Российский агент Дмитрий Селюк назвал провальным трансфер Марио Фернандеса в петербургский «Зенит», передает Vprognoze.ru.

«Конечно, это провал. Когда «Зенит» его подписывал, я вообще посчитал, что это первоапрельская шутка. Я не могу понять, как такое может быть и для чего был взят Марио Фернандес», — сказал Селюк.

7 июля 2023 года «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. 30 сентября в матче против «Оренбурга» бразилец получил травму. В общей сложности Фернандес провел на поле в текущем сезоне 10 матчей, не отметившись результативными действиями.

22-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в пятницу, 29 марта, матчем «Динамо» — «Ростов». Игра пройдет на столичной «ВТБ Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Зенит» сыграет 30 марта с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее сообщалось, что у Марио Фернандеса проблемы с неврологией.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами