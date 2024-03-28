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«Барселона» намерена сохранить Хави

Diario Sport: «Барселона» намерена уговорить Хави остаться на следующий сезон

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Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта не теряет надежды уговорить главного тренера Хави остаться на следующий сезон. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, Лапорта приказал своим подчиненным приостановить поиски нового тренера для команды до конца апреля. Глава «блауграны» намерен еще раз поднять вопрос о будущем Хави после класико, которое состоится 21 апреля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

По мнению Лапорты, на данный момент каталонцы демонстрируют приемлемый результат в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов.

18 марта «Барселона» обыграла мадридский «Атлетико». Встреча завершилась со счетом 3:0. Голы забивали Жоау Феликс (38-я минута), Роберт Левандовски (47) и Фермин Лопес (65). На 42-й минуте главный тренер каталонцев Хави был удален с поля после получения второй желтой карточки.

В результате этой победы «Барселона» набрала 64 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице Ла Лиги, в то время как «Атлетико» с 55 очками занимает пятое место.

Лидирует в чемпионате Испании мадридский «Реал», набрав 72 очка. Замыкает тройку лидеров «Жирона», имея в активе 62 балла.

Ранее сообщалось, что УЕФА может изменить регламент Евро-2024.

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