Стало известно, перейдет ли Черышев в «Зенит»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев в интервью Metaratings заявил, что полузащитник Денис Черышев не рассматривается клубом в качестве усиления состава.

По его словам, воспитанник мадридского «Реала» не входит в шорт-лист сине-бело-голубых.

«Дениса Черышева нет и не будет в зенитовском списке на усиление», — заявил Медведев.

1 июля футболист покинет «Венецию» в статусе свободного агента. Черышев подписал соглашение с «Венецией» в летнее трансферное окно 2022 года. В текущем сезоне Серии Б он сыграл девять матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Черышев — воспитанник мадридского «Реала». В своей карьере 33-летний игрок также выступал за «Севилью», «Валенсию» и «Вильярреал».

В составе сборной России Черышев провел 33 матча, в которых забил 12 мячей и сделал пять результативных передач. Вместе с национальной командой он дошел до 1/4 финала домашнего чемпионата мира 2018 года.

Ранее сообщалось, что страдающий от лудомании игрок «Ньюкасла» может получить новую дисквалификацию.