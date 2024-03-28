Экс-игрок «Динамо» объяснил, почему клуб будет фаворитом в матче с «Ростовом»

Бывший игрок московского «Динамо» Олег Терехин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что бело-голубые будут фаворитами в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

«Динамо будет фаворитом. «Ростов» набирает очки только дома. Им тяжеловато играть на выезде. Думаю, «Динамо» будет фаворитом», — сказал Терехин.

Встреча между «Динамо» и «Ростовом» состоится 29 марта. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

В 20-м туре РПЛ «Зенит» разгромил «Урал» со счетом 4:1. Это позволило команде Сергея Семака подняться на первое место в турнирной таблице. У петербуржцев 40 набранных очков. На второе место переместился «Краснодар», который уступил «Ростову» со счетом 1:2. Команда поменяла тренера, теперь «быков» возглавляет Мурад Мусаев. Отставание от «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо», которое обыграло грозненский «Ахмат» со счетом 2:0.

«Ростов» занимает десятое место, имея в активе 27 набранных баллов.

Ранее Игорь Колыванов заявил, что «Динамо» будет трудно обыграть «Ростов».